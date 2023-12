Tennis | da Hong Kong comincia il 2024 di Lorenzo Musetti Presenti anche Rublev e Khachanov

(Di domenica 31 dicembre 2023) Si alza il sipario sulla nuova stagionetica ed uno dei primi tornei sarà l’ATP 250 di. Dal paese asiaticoil cammino di, che cerca il riscatto dopo un 2023 che lo ha visto vivere troppo alti e bassi, con tanta difficoltà nella seconda parte dell’anno, nonostante il meraviglioso trionfo con la maglia azzurra in Coppa Davis. Ilta toscano sarà la sesta testa di serie e inizierà il suocontro la wild card locale Chak Lam Coleman Wong, numero 253 della classifica mondiale. Un inizio dunque soft per il nativo di Carrara, che non dovrà comunque sottovalutare l’impegno.dovrebbe poi affrontare il vincente dell’incontro tra il russo Pavel Kotov e il portoghese Nuno Borges, altra ...

Sabato 6 dalle 4 alle 13.30 Domenica 7 dalle 5.30 finale WTA 500 Brisbane " dalle 7.30 finale ATP 250 Brisbane SKY SPORTe NOW (live il meglio dell'ATP 250 e WTA 500 Brisbane, ATP 250...Si ferma al primo turno la corsa di Martina Trevisan (numero 42 della classifica mondiale) nel torneo WTA 500 di Brisbane, in Australia: l'azzurra cede all'esordio alla padrona di casa australiana Ari ...