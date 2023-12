Tennis | Andy Murray | “Se non mi divertirò il 2024 potrebbe essere l’ultimo anno della mia carriera”

Leggi su sportface

(Di domenica 31 dicembre 2023) Intervistato da BBC Sport,ha introdotto così la sua ventesima stagione data professionista sull’ATP Tour. Lo scozzese ex numero uno del mondo inizierà iltra poche ore nel torneo di Brisbane, affrontando al primo turno la seconda testa di serie del torneo australiano, Grigor Dimitrov. La preparazione alla nuova stagione non è stata priva di intoppi per il 36enne britannico, che dopo un finale di stagione 2023 avaro di soddisfazioni ha dovuto fare i conti con nuovi acciacchi fisici. In particolare un problema alla spalla a ridossoDavis a novembre, poi una brutta influenza e un problema al menisco del ginocchio per non farsi mancare niente. Con queste premesse e visti anche i problemi fisici di cui ladiè costellata, su ...