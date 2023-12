Teddy Reno | chi è il marito di Rita Pavone | “Era sposato | ma lo amavo follemente”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 31 dicembre 2023)di. 55 anni d’amore e di matrimonio per una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo italiano. Una storia però che ha fatto discutere tantissimi anni fa. Tutto è iniziato nel 1961 quandointervista una giovanissimaal Festival degli sconosciuti di Ariccia, una kermesse fondata per lanciare nuovi talenti. Propriovinse quell’edizione e da quel momento tra i due è scattata una scintilla che li ha fatti innamoratati. Nel 1968 i due si sposano con un rito religioso a Lugano, in Svizzera, senza dare peso alle polemiche scoppiate per la differenza d’età. Proprioin una vecchia ...