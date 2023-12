Taxi | Roma dice addio alle tariffe fisse per gli aeroporti | “Colpa di cantieri e preferenziali”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 dicembre 2023) Troppie così idiconoda e verso glini. Non si pagheranno più 31 euro per Campino e 50 per Fiumicino, dove il tetto massimo potrebbe schizzare in su di quasi il 50% lievitando a 73 euro. La decisione che si appresta a varare il Comune diin accordo con i tassisti fa già discutere, anche perché il piano viene visto da più parti come un sostanziale anticipo della linea che verrà tenuta nel 2025, anno del Giubileo. In sostanza, le poche corsiee i lavori in corso in tutta la città hanno spinto i tassisti a chiedere la rimodulazione nel corso della Commissione consultiva istituita dal Campidoglio nel corso della quale si è discusso anche delle ...