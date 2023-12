Tasse 2023 | ecco quanto e quali hanno colpito il portafoglio degli italiani

... sono solo alcuni dei fatti che hanno segnato questo. Il Tempo ha intervistato il capogruppo ...fare di più 'Le misure più significative sono indubbiamente i 14 miliardi in meno di nuove. ...... non c'è dubbio che l'avvenimento che ci viene subito in mente pensando alsono le elezioni, ...sarebbe ad esempio il caso di spiegare alla gente che non si può continuare a non pagare lee ...Secondo i dati della Cgia di Mestre solo Francia e Belgio hanno avuto un carico fiscale maggiore del nostro È uno dei nodi centrali per l’economia del nostro Paese a cui il governo sta provando dare r ...Big Tech: in Italia tasse solo per 162 milioni di euro. Bassa la stima del 2024 con la Global Minimum Tax. L’accusa della CGIA di Mestre ...