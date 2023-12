Tamberi insegue l' impresa a Parigi | Per il bis alle Olimpiadi mi massacro tutti i giorni

(Di domenica 31 dicembre 2023) I suoi voli immersi nell'oro sono una delle esperienze più lisergiche dello sport italiano. Sono cartoline dal Paradiso. Gianmarcole ha firmate nel corso di una carriera incredibile, consacrandosi campione di tutto e facendo incetta di medaglie del metallo più prezioso: d'orodi Tokyo 2020, ai mondiali dello scorso agosto e agli europei indoor, ai campionati continentali open di Amsterdam 2016 e a Monaco di Baviera. Di più, non potrebbe aspettarsi questa pertica 31enne che ama il basket ed è conosciuto con un doppio soprannome: Gimbo e Mezza Barba. In realtà, una cosa che gli manca.Nessun saltatore in alto ha vinto due ori consecutivi, dal 1896 a oggi. Cosa aggiungere? «Per quel risultato che sarebbe un clamoroso record mi ammazzo di lavoro ogni giorno, escluso il ...

