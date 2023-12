Tamberi | “Figlio in arrivo? Io e Chiara ne parliamo ma per ora penso solo a Parigi”

... "Dite alle vostre compagne e mogli ti amo" X Leggi anche ›del patriarcato e ... Mahmood, Giorgio Armani, Rosario Fiorello, Roberto Bolle, Luciano Fontana, Gianmarco, Gabriele ...Parola di Gimbo, intervistato dal Corriere della Sera in merito alle Olimpiadi di Parigi. "... Per quanto riguarda suo padre, dice: "Come allenatore e atleta, ma anche come padre e, ...«Non ancora, ho soltanto Parigi in testa. Ma amo i bambini e con Chiara ne parliamo sempre».Gimbo ha ricevuto il Collare d’Oro dal Coni e il premio Fidal: "Un grande orgoglio, segno che l’Italia sportiva sta facendo un ottimo lavoro". Sulle sfide del 2024: "Non sono appagato dopo Budapest".