Szczesny | «Inter molto forte ma siamo a -2! Juventus gioca per vincere»

(Di domenica 31 dicembre 2023) Laha battuto la Roma ed ha accorciato in classifica sull’, ai microfoni di Mediaset, ha parlato così della lotta scudetto OBIETTIVI – Queste le parole di: «Credo che se chiedi al Mister non accetterebbe neanche lui adesso il secondo posto.lae giochiamo perin una buona poisiziome, ce la igochiamo con l’che è. Peròa -2, se non si sogna lo scudetto nonla».,-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

... la Juve non ti lascia chance: delle 15 volte in cui è andata avanti, ha pareggiato due gare soltanto (e Genoa). Il modo che ha di raccogliersi davanti aè insieme ferreo ed elastico, ...... la sesta per 1 - 0, e avvicinarsi nuovamente all'(un miracolo, checché ne dica Acerbi)'. ... subìto il gol, ha cercato a lungo l'accesso alla porta di, finendo per fare la fine che molte ...Szczesny sulla lotta Champions: «Avevamo questo obiettivo ma adesso sogniamo lo scudetto». Le parole del portiere Wojciech Szczesny ha parlato a DAZN dopo Juve-Roma parlando anche della lotta Champion ...Per battere la Roma di Mourinho ad Allegri è bastato Adrien Rabiot. Il big match dello Stadium è finito 1-0 per i bianconeri che con questa vittoria hanno recuperato punti e ora sono a -2 dall'Inter.