Szczesny | «Due punti dietro all’Inter | ma sogniamo lo scudetto!»

(Di domenica 31 dicembre 2023), a differenza di Massimiliano Allegri, parla di Scudetto non tirandosi ine lanciando la sfida alla capolista Inter. LOTTA ? Al termine di Juventus-Roma, Wojciechha parlato così in sala mista della lotta scudetto: «Abbiamo fatto un buon girone di andata, possiamo arrivare a quota 46, un ottimo punteggio, ma non accontentiamoci. Siamo a due, il nostro obiettivo iniziale è la Champions League ma non possiamo scappare dalle responsabilità: siamo la Juventus, dobbiamo sognare lo Scudetto e i massimi obiettivi».