Sydney | lo spettacolo pirotecnico sul porto

ha dato il benvenuto al nuovo anno con i tradizionali fuochi d'artificio. Nella città australiana, ilHarbour Bridge è stato il punto focale di un rinomatopirotecnico di mezzanotte e di unodi luci visto ogni anno da circa 425 milioni di persone in tutto il mondo, secondo ...La fine del 2023 è stata salutata con un meravigliosopirotecnico a cui hanno assistito migliaia di persone. A seguire l' Australia occidentale . Hanno festeggiato a, Melbourne o ...(LaPresse) Sydney ha dato il benvenuto al nuovo anno con i tradizionali fuochi d'artificio. Nella città australiana, il Sydney Harbour Bridge è ...In migliaia già pronti a Sydney, in Australia per festeggiare il capodanno. Presi d'assalto i posti migliori per assistere allo spettacolo pirotecnico del ...