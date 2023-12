Supercoppa Turchia | Erdogan risponde alle critiche

(Di domenica 31 dicembre 2023) Inscoppia la protesta controper la mancata partita della finale diin Arabia Saudita: il motivo Inè esploso un caso dopo la mancata disputa della partita di Supecoppa tra Galatasaray e Fenerbahce. Il motivo è legatocelebrazioni del centenario della Repubblica turca e la figura di Ataturk, padre della patria e, secondo l’opposizione a: «diventato oggetto di contrattazione». Il governo dell’Arabia Saudita, dove si sarebbe dovuta tenere la partita in una strategia di distensione politica tra i due paesi, ha vietato infatti l’ingresso sul terreno di gioco di striscioni e magliette con riferimenti al fondatore della nazione turca moderna, oltre che al no per lo striscione «Pace a casa, pace nel mondo» che le due squadre volevano ...

