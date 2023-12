Sua maestà la Porsche 911 | la regina delle strade Il racconto di Vecchiarino

Leggi su formiche

(Di domenica 31 dicembre 2023) Ladies and gentleman oggi non vi parlo di caccia militari, né di battaglie, spie o ekranoplani; oggi vi parlo di auto o, meglio, dell’”Auto”, quella più iconica del mondo, l’unica vettura di serie che vanta il maggiore palmarès in tutte le corse automobilistiche del pianeta, dal Rally di Montecarlo alla 24 ore di Les Mans passando per la Parigi – Dakkar: signore e signori ecco a voi l’unica e inimitabile911. LE ORIGINI Per dirla come Ferry“la 911 è l’unica vettura che dopo aver gareggiato a Le Mans può accompagnarti in un safari africano, poi al teatro e dopo a fare un giro per ledi New York”; ma partiamo dalle origini. La casa automobilisticanacque nel 1931 grazie al genio di Ferdinand, rivoluzionario ingegnere, che aprì uno studio di ingegneria di ...