Storica vittoria di Nadia Batocletti alla ' Corsa di San Silvestro' di Bolzano

Leggi su agi

(Di domenica 31 dicembre 2023) AGI -perBattocletti e per l'Italia dellasu strada: la 23enne mezzofondista azzurra ha vinto la 'BOclassic', tradizionale appuntamento del giorno di Sanche si svolge nel centro storico di. Battocletti, atleta delle Fiamme Azzurre, si è imposta nella 5 chilometri in 15'30 precedendo le keniane Nelly Chepchirchir (15'33) e Margaret Chelimo Kipkemboi (15'49). Era dal 1988 con Maria Curatolo che un'italiana non vinceva la 'BOclassic', in precedenza 'di San'. Nella 10 chilometri maschile Yeman Crippa è secondo'BOClassic' alle spalle del keniano Sebastian Sawe al primo sigillo sulle strade del centro storico di. Sawe, 28 anni, vittorioso in ...