Steijn svela | «Ecco perché ho lasciato l’Ajax»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 31 dicembre 2023) Maurice, ex allenatore del, hato al De Telegraaf i motivi per cui hail club olandese nelle scorse settimane Maurice, ex allenatore del, hato al De Telegraaf i motivi per cui hail club olandese nelle scorse settimane. PAROLE – «Volevo portare alLang, Tagliafico, Dest, Isco, De Vrij, Schouten, Pavlidis e Ziyech. Avremmo dovuto lavorare insieme, io sul campo e lui per gli acquisti, ma ho sempre avuto la sensazione che avesse una giustificazione pronta per non approvare i giocatori che gli chiedevo, mentre i suoi acquisti sembravano essere mossi da interessi economici. Ha indicato che sono stato un overperformer con tutte le mie squadre e che ho avuto le squadre più in ...