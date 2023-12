Stefano De Martino ha tradito Belen Rodriguez con Alessia Marcuzzi? Arriva il commento che sconvolge la rete

(Di domenica 31 dicembre 2023) Era l’estate del 2020 quando Dagospia lanciò una vera bomba:Deavrebbe avuto una relazione clandestina conscatenando – di fatto – la nuova crisi con. Oggi, a distanza di quasi 4 annilante verità.Dehaconil... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Belen Rodriguez si è esposta per la prima volta sulla presunta liaison tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi . Com’è noto, la showgirl è da ... (isaechia)

Belen Rodriguez vuota finalmente il sacco. Dopo aver spifferato a Domenica In i presunti tradimenti dell'ex marito Stefano De Martino , la soubrette ... (247.libero)

Esplode il gossip a poche ore del nuovo anno. Belen Rodriguez è un fiume in piena, soprattutto dopo l'ultimo scontro con Antonino Spinalbese. Dopo ... (tvpertutti)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Per quanto riguarda il capitoloDe, l'ex ballerino e conduttore nonché ex marito e padre di Santiago , Belen gli ha tolto il segui su Instagram , sta procedendo alle pratiche di ...Era l'estate del 2020 quando Dagospia lanciò una vera bomba:Deavrebbe avuto una relazione clandestina con Alessia Marcuzzi scatenando - di fatto - la nuova crisi con Belen Rodriguez . Oggi, a distanza di quasi 4 anni arriva la sconvolgente ...La Rodriguez ha risposto ad una fan che ha chiesto delucidazioni sul flirt tra l’ex ballerino di Amici e la conduttrice.Belen Rodriguez è tornata a parlare dei tradimenti subiti. Anche dall'Argentina (dove si trova in vacanza con l'intera famiglia), la showgirl è sempre… Leggi ...