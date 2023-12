Stefano De Martino ha tradito Belen con Alessia Marcuzzi | la showgirl allo scoperto | «Confermo»

«Papà, fidati, questo qui è bravo, non sbaglia un accordo...». Per conquistare il plauso di mio figlio Gregorio Indro- un dodicenne violinista di ... (liberoquotidiano)

A soli 59 anni, il Sandi Genova perde il suo direttore generale, il loanese Salvatore ... La sera dell' 8 febbraio , nel deposito di via Valletta San Cristoforo, il 53enne capofficina...... su Instagram, Belen Rodriguez ha attirato l'attenzione dei media e del pubblico per un messaggio che sembra essere una sottile frecciatina al suo ex,De. Nella mini clip condivisa, ...Belen su Stefano e Alessia. Dopo alcuni anni, la showgirl vuota il sacco: "Stefano mi tradì con Alessia Marcuzzi".Stasera in TV, Domenica 31 Dicembre: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali ...