STATS – La Fiorentina è il regno degli uomini assist

(Di domenica 31 dicembre 2023)-Torino è anche una partite delle prime volte: Ranieri in gol e per Kayode nell’al compagno La combinazione che ha deciso-Torino è stata frutto delle scelte di due difensori: cross di Kayode e colpo di testa vincente di Ranieri. Per l’autore del gol un inedito in Serie A, la rete non era ancora arrivata dopo che in Conference League ha invece già colpito tre volte. Ma anche chi ha inventato l’ha vissuto una prima volta, andandosi a iscrivere a una lista di giocatori che con l’apporto del giovane è arrivata a 15 unità. Insomma, in viola tutti (o quasi) inventano soluzioni perché la squadra possa andare in gol.