STATS – Il Frosinone fa 6 su 6 dal dischetto ma non basta più

(Di domenica 31 dicembre 2023) Ilnon sbaglia dalma nonpiù per fare punti e trovare risultati importanti Forse il meglio illo ha già dato o, più probabilmente, si tratta di un fisiologico calo per una neopromossa. La sconfitta con la Lazio è il quarto ko in 5 partite, ma la classifica non è ancora preoccupante e il margine di vantaggio sulle pericolanti è ancora ampio. Tra i dati consolanti, c’è la precisione dal: anche all’Olimpico Soulé ha segnato dagli 11 metri con grande sicurezza. Per l’argentino è la seconda volta, al pari di Cheddira (una trasformazione delle quali l’ha fatta in Coppa Italia). Un rigore lo hanno messo a segno anche Harroui (primo gol del campionato) e Kaio Jorge.

Quello segnato ada parte di Dusan Vlahovic è stato il terzo in questo campionato ed è tra i più pesanti avendo ...Tutti i numeri e le statistiche sulla sfida trae Torino, terminata con il punteggio di 0 - 0. I dettagli Oltre alle proteste per le decisioni dell'arbitro ...The club's official website provided us with some of the most interesting stats and facts registered at the Stadio Benito Stirpe in the pre-Christmas clash.Il Frosinone ha raccolto solo un punto da inizio dicembre in Serie A (1N, 3P), nessuna squadra ha fatto peggio nel periodo. Solo la Fiorentina (12) ha realizzato più gol della Juventus (11) nei primi ...