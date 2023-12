Stasera in tv | cosa guardare in televisione la notte di Capodanno 2024?

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 31 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione L’ultimadell’anno è arrivata e come da tradizione, subito dopo il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, inprenderanno il via le consuete maratone musicali che, a seconda della rete o della piazza che le ospita, cambiano nel nome ma non nella sostanza. Un appuntamento ormai fisso per chi sceglie di trascorrere iltra le mura di casa, in compagnia di amici e parenti, con il cuore che batte per la grande musica italiana e i suoi tormentoni. Se invece siete tra quelli che non amate ascoltare la musica l’ultimo ...