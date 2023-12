Sport in tv oggi domenica 31 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 31 dicembre 2023) Ci sarà tantoda seguire in tv ed inanche31: per l’ultimo giorno dell’anno solare 2023 sono inla United Cup ed i tornei ATP e WTA di tennis, la BOclassic e la We Run Rome di atletica, le gare di Coppa del Mondo per lo sci di fondo, all’interno del Tour de Ski, e per il salto con gli sci, all’interno dei Quattro Trampolini, e di Coppa del Mondo junior per lo slittino naturale, e molto altro ancora. Proseguirà la Tournée dei Quattro Trampolini valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di salto con gli sci: a Garmisch-Partenkirchen andranno in scena le qualificazioni del LH HS142 maschile in vista della gara di domani che inaugurerà il 2024. Per quanto concerne il Tour de Ski, maschile e femminile, l’edizione 2024 della gara a tappe, ...