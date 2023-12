Sottomarini | sabotaggi e risorse | l' ombra dell' Underwater Warfare negli oceani

Inoltre, data la riscoperta degli abissi come risorsa di materie prime, ipresidiano le ... prevenendole dae da attività di intelligence come l'intercettazione di informazioni ...I presunti, però, stanno creando ugualmente tensioni sui mercati dell'energia: i futures ... secondo cui le perdite da due gasdottitra Russia e Germania "non sono una coincidenza"...Le nuove tecnologie, che portano con sé nuove minacce, hanno ampliato le possibilità del confronto nell'ambiente sottomarino, quindi è necessario definire l'Underwater Warfare ...Il punto militare 617 | I progressi russi sono minimi e hanno un costo umano altissimo, ma la pressione dell’Armata impedisce agli ucraini di ruotare le unità sfiancate da mesi di combattimenti ...