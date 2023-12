Sorbillo e la pizza all’ananas che non piace ai “puristi” | «100 pizzaioli napoletani sono morti improvvisamente» – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 31 dicembre 2023) Pochi argomenti riescono a scaldare gli animi degli italiani. E il cibo è uno di quelli. Lo sa bene Gino, uno deiioli più famosi di Napoli, che nei giorni scorsi ha lanciato una novità da far rabbrividire i “” culinari: la. Sotto il filmato pubblicato su Instagram, girato nel suo locale di via dei Tribunali, nel centro del capoluogo campano, è scoppiata una guerra che vede contrapposti tradizionalisti e innovatori. I primi di gran lunga più spietati dei secondi. «100ioli», «Falla a Londra, a New York, ma no a Napoli» o «Come uccidere la tradizione Napoletana», «Certo sei furbo e sai fare marketing»:solo alcuni dei ...