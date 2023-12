Sopprimere il Capodanno | chi ci sta?

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 31 dicembre 2023) In fondo è la più immotivata delle festività, piena di illusioni e noia, col solito carico di promesse sul nuovo anno. Si scherza, naturalmente: ci vuole il genio e l'ironia di Altan o Paolo Villaggio per far leggero il rito che ahinoi ci apprestiamo tutti a vivere