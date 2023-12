“Sono stato io” | uccide il figlio per difendere la moglie

(Di domenica 31 dicembre 2023) San Felice a Cancello – Una scena tragica ha sconvolto la tranquilla frazione di Cancello Scalo nel tardo pomeriggio di ieri. Roberto Laboriosi, 31 anni, ètrovato senza vita nel cortile della sua abitazione in via Piazzavecchia. Il giovane operaio, noto appassionato di pugilato, presentava ferite da taglio sulla parte superiore del corpo, all’altezza della spalla, che hanno provocato una copiosa perdita di sangue. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118 dello Psaut dell’ospedale “Ave Gratia Plena“, per Roberto non c’era più nulla da fare. La tragedia si è consumata in un contesto familiare drammaticamente intenso. Secondo le prime testimonianze, una lite familiare tra Roberto e il padre sarebbe degenerata, con la madre testimone dell’escalation. I carabinieri della stazione locale, sotto la guida della Compagnia di Maddaloni, ...

... voglio ricordarlo, èdeterminato da crisi politiche o socio - economiche avvenute in Paesi stranieri le cui causestate del tutto indipendenti da noi. Mi lasci dire, poi, che è quantomeno ...Il dominio della 'Rossa' in MotoGP Colpisce invece, e ben di più, dopo un lungo digiuno interrotto l'anno scorso, il dominio totale in MotoGP, dove i prime tre posti del campionato piloti 2023...In deroga sono state concesse quattro wild card. La gara si è svolta su tre giorni: due giorni di gara per tutti e poi, in base al punteggio, solo 36 uomini e 12 donne hanno passato il taglio ...Il Cavaliere Oscuro (2008), uno dei film più noti e amati da pubblico e critica, non solo nel filone dei cinecomic ma nella cinematografia in generale, è in onda stasera su Italia 1. In questi anni c’ ...