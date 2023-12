Sono più di 700mila | e permettono l’apertura di musei | chiese | palazzi storici Spesso pensionati | ma anche studenti | i volontari culturali accolgono i visitatori E c’è chi prende in affido una famiglia

Leggi su iodonna

(Di domenica 31 dicembre 2023) La chiesa di S. Maria de Lama, che conserva gli unici affreschi longobardi a Salerno, era chiusa da decenni. Davanti all’ingresso i caratteristici gradoni erano coperti da immondizie. Grazie all’impegno di un pugno didel Touring Club Italiano, nel 2015 la chiesa è stata riaperta al pubblico. «Abbiamo fatto un accordo con la Curia e nel giro di un anno il Comune, vedendo come ce nevamo cura, è intervenuto per restaurare e ripulire i gradoni» dice Annamaria Petrocelli, “anima” del progetto e coordinatrice del gruppo di. La loro presenza ha creato un circuito virtuoso; gli abitanti del quartiere orai primi a mantenere in ordine i gradoni e l’area, che era degradata, è stata recuperata. S. Maria de Lama oggi è un polo per concerti, mostre, presentazioni di libri. ...