“Sono nata il giorno di Natale Non avrei mai potuto pensare che 30 anni dopo | lo stesso giorno | sarei diventata mamma” | la storia di Katie Fuller

(Di domenica 31 dicembre 2023) Si chiamaed èildile. Ora, stando al Daily Mail che racconta la sua, le probabilità che diventasseproprio ildile e quindi del suo compleanno ma 30erano dell0 0,0075%. Ed è successo.ha dato alla luce il piccolo Barney Forsythe. “Midetta ‘non può succedere davvero'”, ha raccontato. Per lei, il compleanno è sempre stato un po’ “incompleto” perché, appunto, “diviso” con ille: “È sempre stato bellissimo avere accanto la mia famiglia per il compleanno ma ovviamente non ho maifesteggiare con gli amici. Ecco perché ...

Il celebre love coach inglese Matthew Hussey ricorda come questo periodo dell'anno accresca la sensazione di solitudine, sconforto e tristezza in chi ... (vanityfair)

Il Milan sta giocando contro il Sassuolo. Una gara molto importante per i rossoneri. Bennacer festeggia le 150 presenze in rossonero (pianetamilan)

La sinistra tradizionale èper occuparsi della difesa dei più deboli e lo fa con varie ... in una situazione in cui la società si è frammentata e strati sempre più ampi della popolazione si...Questa bella iniziativa èdal desiderio della signora Secco di celebrare il suo pensionamento ... In collaborazione con il Comune di Casierquindi stati individuati gli spazi più adeguati alla ...In una lunga intervista con il Corriere della Sera, l'attrice e regista Paola Cortellesi commenta il successo del suo film C'è ancora domani e condivide un pensiero molto importante.