Sondrio | anziano trova 10 mila euro in una busta nel bosco e li porta alla polizia

(Di domenica 31 dicembre 2023) Un rimento a dir poco curioso. Dieciin contanti, in banconote da 50, racchiusi in unain cellophane trasparente termosaldata e presumibilmente sotterrata. Poteva essere un inaspettato regalo di Natale per undiche ha fatto questa clamorosa scoperta nel pomeriggio del 25 dicembre a. L’uomo stava passeggiando lungo un sentiero che attraversa ilfra le località di Triasso e Triangia, frazioni del capoluogo valtellinese, a circa 800 metri di quota, quando ha notato la, ancora in parte coperta dterra. L’non ha avuto alcun dubbio: senza neppure contare quelle banconote, ha preso lae l’ha ...

Nel pomeriggio di Natale unresidente nel capoluogo valtellinese si è presentato al corpo di guardia della questura diconsegnando una busta in cellophane rinvenuta poco prima in un ...Nel pomeriggio del 25 dicembre unresidente nel capoluogo valtellinese si è presentato al Corpo di Guardia della Questura diconsegnando una busta in cellophane rinvenuta poca prima ...Un ritrovamento a dir poco curioso. Diecimila euro in contanti, in banconote da 50 euro, racchiusi in una busta in cellophane trasparente termosaldata e presumibilmente sotterrata. Poteva essere un ...Un anziano ha trovato la busta col denaro durante una passeggiata e l’ha consegnata alla Polizia. Proventi dello spaccio Tutte le piste seguite dalla Mobile ...