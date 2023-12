Sondaggio Ipsos | i consensi per il governo giù di 10 punti in un anno e Meloni ne perde 14 Giù Lega e FI | crescono FdI | M5s e astensione

È quanto emerge da unConfesercenti -. Più della meta' degli intervistati ha intenzione di trascorrere la notte del 31 dicembre fuori da casa, principalmente da amici (27%). C'è anche ...Nelle valutazioni sul governo, spiega Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera presentando i dati del, c'è una evidente delusione sia da parte di chi pensava ad un esecutivo capace ...Quest’anno, tra Veglione di San Silvestro e pranzo del Primo gennaio, spenderanno in media 97,5 euro a persona per salutare il 2023 ed accogliere il 2024, con circa 8,4 milioni di persone che ...Milano, 31 dic. (askanews) – A casa o fuori, gli italiani non rinunciano al rito del Capodanno. Quest’anno, tra veglione di San Silvestro e pranzo del Primo gennaio, spenderanno in media 97,5 euro a p ...