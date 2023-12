Socialità e solidarietà

... creando un'atmosfera di festa e. Per Giuseppe Pettina, advisor del consorzio Cassiopea,... In un periodo in cui laspesso si perde di vista, l'evento, nella sua semplicità, ha ......la priorità sarà quella di rafforzare la 'Rete di Coordinamento Nazionale' fondata sulla promozione della protezione civile e su una identità di valori condivisi quali lae la. ...