SKY | Calciomercato Napoli | Ostigard verso l’addio | spunta Dragusin A centrocampo idea Hojbjerg

(Di domenica 31 dicembre 2023)prepara una rivoluzione nel mercato di gennaio: in difesapuò partire, suggestione. Piaceper il. Ilsi appresta a vivere un mercato di gennaio ricco di cambiamenti e novità. Secondo quanto riferito da Luca Marchetti di Sky, il club azzurro è pronto a rivoluzionare soprattutto il reparto difensivo. In uscita c’è il norvegese, utilizzato poco da Mazzarri in questa prima parte di stagione. Per sostituirlo ilsta valutando profili low-cost ma di prospettiva: uno dei nomi emersi è quello di Radu, giovane centrale rumeno in forza al Genoa. Mazzarri avrebbe chiesto esplicitamente rinforzi nel pacchetto arretrato e il rumeno potrebbe essere una sorpresa. A ...

