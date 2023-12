Silvestro | uno sconosciuto diventato Papa

(Di domenica 31 dicembre 2023) La figura diI, venerato come santo dalla Chiesa cattolica e da quella ortodossa, appare tutt’oggi poco conosciuta e scarsamente documentata. Scarne, e non del tutto attendibili, sono le informazioni circa la formazione e le frequentazioni dello stesso, negli anni precedenti alla sua elezione al soglio pontificio (incarico esercitato dal 31 gennaio del 314 al 31 dicembre del 335). Nulla si conosce circa gli studi compiuti, il percorso ecclesiastico o l’educazione ricevuta tanto in ambiente familiare quanto nei luoghi dell’edificazione religiosa. Unodivenuto, in un’epoca difficile e controversa, che sarà ricordato nell’esercizio del suo alto ministero per i buoni rapporti con l’imperatore Costantino, per l’impegno nella riorganizzazione delle Chiese, per l’attenzione e lo zelo mostrati ...

