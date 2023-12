Si impenna il numero di vittime civili | i missili ipersonici cambiano la guerra ucraina

Leggi su iltempo

(Di domenica 31 dicembre 2023) Aumento dele dell'intensità degli attacchi russi sull'con impiego di, veloci anche venti volte più del suono e capaci di traiettorie non prevedibili: questo sta accadendo nel week end di Capodanno a Kiev. A raccontare la situazione all'Adnkronos è Mario Scaramella, consulente per le operazioni speciali dell'Agenzia Statale Gestione Emergenze Nazionali. «Anche lo spazio aereo polacco è stato violato venerdì da un missile in chiaro segno di sfida e di minaccia, anche se Mosca ancora non commenta l'accaduto - ricorda l'esperto -. La sicurezza è completamente cambiata in tutta l'e nell'intera regione, prima viaggiavamo in treno dalla Polonia a Kiev in relativa tranquillità, adesso stazioni e ferrovie sono bersagliate, i nostri alberghi non ...