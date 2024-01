Sheffield Wednesday-Hull lunedì 01 gennaio 2024 ore 18 | 15 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di domenica 31 dicembre 2023) Due squadre in forma si incontrano a Capodanno, con loche ha vinto due delle ultime quattro partite disputate, e quattro delle ultime sette, mentre l’City viene da tre vittorie nelle ultime cinque. Non bisogna dimenticare però che la prima parte di stagione dei padroni di casa è stata disastrosa ed infatti InfoBetting: Scommesse Sportive e

In Championship c’è un club che sta vivendo un periodo abbastanza complicato. Lo Sheffield Wednesday , infatti, non naviga in buonissime acque dal ... (sportface)

Il Preston è reduce dalla sconfitta con loma pochi giorni prima si era preso lo scalpo del Leeds: non è da escludere che allo Stadium of Light riesca a segnare almeno una rete. ...... tutti si aspettavano un grande spettacolo e lo scontro del 26 dicembre 1992 trae Manchester United fece capire cosa ci si sarebbe potuti aspettare dalla nuova lega. I Red Devils ...Come da lunga tradizione, Santo Stefano è il giorno preferito dagli amanti del calcio inglese. Nonostante non sia più così speciale, la giornata più amata della Premier League ha offerto tante gare da ...