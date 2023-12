Serie turca su netflix con Ça?atay Ulusoy

Leggi su serietvinpillole

(Di domenica 31 dicembre 2023) Laoriginale di, Kübra, che vede come protagonista l’attore di punta del servizio di streaming, Ça?atay, debutterà il 18 gennaio 2024. Molto probabilmente cambierà il nome in Gentleman e sarà disponibile anche in Italia. Trama Latanto attesa segue le vicende di Gökhan (), un giovane ordinario che vive nei vicoli di Istanbul e si impegna per rimettere in carreggiata la sua vita per sposare l’amore della sua vita. La sua vita ordinaria prende una svolta quando riceve un messaggio su un’applicazione virtuale da un account chiamato Kübra: “Tu sei diverso!”. Inizialmente respingendo il messaggio, Gökhan comprende gradualmente la sua importanza mentre Kübra gli invia messaggi che rivelano informazioni e avvertimenti su eventi inaspettati sconosciuti agli altri. ...