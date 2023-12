SERIE A-UDITEL | JUVENTUS-ROMA LA PIÙ VISTA | OTTIMA ANCHE GENOA-INTER I DATI DELLA 18° GIORNATA

(Di domenica 31 dicembre 2023)A-, la nuova rubrica di BubinoBlog che si pone come obiettivo quello di analizzare gli ascolti delle squadreA. Come si suddivide il pubblico mentre gioca laA? Ecco idiciottesima. DICIOTTESIMAData Match Ascolti 29 dicembre 2023 Fiorentina-Torino (18:30) 122.969 29 dicembre 2023 Napoli-Monza (18:30) 575.567 29 dicembre 2023(20:45) 1.012.831 29 dicembre 2023 Lazio-Frosinone (20:45) 91.816 30 dicembre 2023 Atalanta-Lecce (12:30) 328.855 30 dicembre 2023 Udinese-Bologna (15:00) 154.275 30 dicembre 2023 Cagliari-Empoli (15:00) 69.082 30 dicembre 2023 Verona-Salernitana (18:00) 55.574 30 ...

