Serie A | segnati solo 14 gol in 10 partite durante la diciottesima giornata

(Di domenica 31 dicembre 2023) LaA non raccoglie un dato positivoladi campionato. Su diecidisputate, sono state registrati14 reti. In Italia, mediamente, si segnano 2.52 gol ogni partita, mentre in Bundesliga il dato sale a 3.36, seguito dalla Premier con 3.05 e la Spagna che vanta un 2.67. SportFace.

...l'anno del Sora che è tornato inD dopo 8 anni e con 9 turni d'anticipo. Un campionato stradominato dall'inizio alla fine e con tanti record (26 vittorie di fila, 90 punti e 106 gol). ...Il giocatore è attualmente il secondo attaccante italiano dellaA come numero di gol, dopo aver messo a segno 6 reti, l'ultima proprio oggi nella vittoria dell'Udinese contro il Bologna.Fiorentina-Torino: Terza vittoria consecutiva per 1-0 della Fiorentina che grazie al gol di Ranieri si porta al quarto posto in classifica. La squadra di Juric invece chiude il 2023 in decima ..."Adrien #Rabiot è il centrocampista della #SerieA ad aver segnato più gol in tutte le competizioni a partire dall'inizio della scorsa stagione (14).