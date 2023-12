Serie A | la classifica aggiornata dopo la 18ª giornata | Inter | solo +2

(Di domenica 31 dicembre 2023) LaA lascia il 2023 con unache vededue punti di vantaggio per l’sulla Juventus,il pareggio col Genoa e il solito corto muso di Allegri contro la Roma. Il campionato riprende il 5 gennaio.A 2023-2024 – 18ªFiorentina-Torino 1-0 83? L. Ranieri Napoli-Monza 0-0 Genoa-1-1 42? Arnautovic (I), 45? +7 Dragusin Lazio-Frosinone 3-1 58? rig. Soulé (F), 70? Castellanos, 72? Isaksen, 84? Patric Atalanta-Lecce 1-0 58? Lookman Cagliari-Empoli 0-0 Udinese-Bologna 3-0 23? Pereyra, 48? Lucca, 52? Payero Milan-Sassuolo 1-0 59? Pulisic Verona-Salernitana 0-1 48? Tchaouna Juventus-Roma 1-0 47’ Rabiot45 Juventus 43 Milan 36 Fiorentina ...

