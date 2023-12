Serie A | Josep Martínez | il ‘muro’ spagnolo del ‘killer di giganti’ della Serie A

Leggi su justcalcio

(Di domenica 31 dicembre 2023) 2023-12-31 11:40:19 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Eha recentemente promosso Genova di Alberto Gilardino è diventato ildiA grazie in parte ad unoRiera (Alzira, 27-5-1998). La prestazione dell’ex portiere di Barcellona e Las Palmasfirmato dall’RB Lipsia nel 2020 in cambio di 2,5 milioni di euro, è stato fondamentale per fermare (1-1) l’Inter, capolistaA. Il nazionale under 21 ha completato cinque tappe, quattro di loro da dentro l’area, ed era particolarmente solido sopra mide 1,91 metros. Una menzione a parte merita la mano che ha eliminato un colpo di ...