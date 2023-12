Serena | «Frattesi non potrebbe essere sfruttato in questo ruolo?»

(Di domenica 31 dicembre 2023) Aldoha proposto un possibile nuovoin campo per il centrocampista dell’Inter, Davide– Queste le parole di Aldosu Twitter. “La butto lì: un potenziale enorme comenoncome quinto a destra? Vista la titolarità dei 3 di centrocampo.Non sempre,ma provarci qualche volta? Mi sembra di ricordare che in passato abbia giocato qualche volta in quel“. Fonte: Twitter AldoInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

... Sommer 6.5; Bisseck 7, Acerbi 6, Bastoni 6; Darmian 6, Barella 7 (43'stsv), Calhanoglu 6. NOTE: serata, terreno di gioco in condizioni ottimali. Espulso al 38'st Banda per proteste. ...... Sommer 6; Bisseck 6, Acerbi 6.5, Bastoni 6.5; Darmian 6.5, Barella 7 (25 st6), ... NOTE: serata, terreno di gioco in discrete condizioni. Espulso: Lazzari, al 41 st, per proteste. ...NAPOLI - "Merry Christmas. I nostri migliori auguri a tutti, da Napoli al mondo", scrive la SSC Napoli sul proprio profilo X per augurare Buon Natale a tutti i tifosi azzurri. Our best wishes to al ...Inter (3-5-2): Sommer 6.5; Bisseck 7, Acerbi 6, Bastoni 6; Darmian 6, Barella 7 (43'st Frattesi sv), Calhanoglu 6.5 (30'st Asllani ... Marcenaro di Genova 6. Note: serata serena, terreno di gioco in ...