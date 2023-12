“Sentivo uno strano dolore all’orecchio | non era cerume ma un nido di ragno È stato tremendo” | la storia di Lucy Wild

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 dicembre 2023) Ha estratto unche stava cercando di entrarle nell’orecchio e dopo lo spavento, pensava che tutto fosse passato. Ma dopo tre settimane continuava a sentiree fastidio. Ladi, 29enne di Sale, Cheshire, la racconta il Daily Mail. La donna ha spiegato di averee di aver pensato che fosse. Ha usato così la piccola camera degli auricolari: “Ho pensato di dare un’occhiata, ma non ho premuto il tasto di registrazione perché non ci si aspetta unnell’orecchio. Mi dimenavo per cercare di tirarlo fuori, abbiamo chiamato il 111, mi hanno messo dell’olio d’oliva caldo nell’orecchio e l’hanno tirato fuori. Era ricoperto di olio ed era grande come l’unghia di un bambino, circa 1 cm”. Tutto finito? Macché. Il racconto ...