Se il cane ha il naso asciutto devo davvero preoccuparmi? Le risposte del veterinario

(Di domenica 31 dicembre 2023) Se hai un amico a quattro zampe, avrai sicuramente sentito dire che unfreddo e umido è segno di buona salute, e quindi potresti preoccuparti se noti che il suo “tartufo” risulta secco e caldo. In questo articolo, esploreremo le situazioni in cui il suopuò cambiare aspetto e temperatura rispetto alle condizioni normali e ne analizzeremo le cause, insieme alle possibili soluzioni. Da cosa dipende ilumido Il motivo per cui, normalmente, ildelappare umido e fresco è dovuto a una predisposizione naturale legata all’importanza dell’olfatto nella vita dei nostri amici a quattro zampe. Il loro fiuto li guida e li aiuta nell’esplorazione del mondo circostante e, grazie all’umidità, le particelle odorose riescono a aderire meglio alla superficie del, ...

Una signorina non tanto alta, cola patatina e gli occhi azzurri. Sembrava già vecchia, perché ... Mi ritirai in una casetta di legno sul mare, con una tastiera, un registratore e un, Olmo. Me ...... ma da più di dieci anni meno peli miei studenti a destra e a sinistra, per dritto e per traverso. Inoltre non possiedo nulla né denaro né potere né onori né lustro. Neanche unvorrebbe ...La cura “L’aerosol può essere utile – continua il medico – chiaramente dopo aver fatto una diagnosi accurata per capire qual è l’agente patogeno. Cortisonici e mucolitici sono i farmaci solitamente ...Ecco lo sportello del benessere grazie al lavoro dell’assessore Tesei: "A giorni sarà pronto il nuovo sgambatoio dietro il PalaTriccoli" ...