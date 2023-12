Scuola Superiore della Magistratura | ecco il nuovo direttivo

Leggi su ildenaro

(Di domenica 31 dicembre 2023) Il ministroGiustizia, Carlo Nordio, con decreto, ha individuato i cinque componenti il comitatodi sua competenza: Ines Maria Luisa Marini (Magistrato in quiescenza, già presidenteCorte D’Appello di Venezia), Stefano Dorigo (Professore associato di diritto tributario presso l’Università di Firenze), Mauro Paladini (Professore ordinario di diritto privato presso l’Università di Milano-Bicocca), Pier Lorenzo Parenti (Avvocato patrocinante in Cassazione), Federico Vianelli (Avvocato patrocinante in Cassazione). L'articolo proviene da Ildenaro.it.