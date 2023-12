Scomparsa di Kata | nuova pista | il sequestro come ritorsione alla violenza su un’altra bambina

Poi la tragedia del naufragio di Cutro, le alluvioni in Emilia Romagna e Toscana, ladi, la morte di Silvio Berlusconi, il ritorno di Patrick Zaki in Italia, le violenze a Palermo e ...Poi la tragedia del naufragio di Cutro, le alluvioni in Emilia Romagna e Toscana, ladi, la morte di Silvio Berlusconi, il ritorno di Patrick Zaki in Italia, le violenze a Palermo e ...Rapire Kata, in buona sostanza, avrebbe per motivo una ritorsione a quella violenza. Tale pista di indagine si affianca ad altre, fra cui quella della vendetta per i forti contrasti fra bande maturati ...Il 2023 si porterà via anche il mistero della scomparsa della piccola Kata, la bambina di origini peruviane di cui lo scorso giugno si sono perse le tracce nell’ex Hotel Astor ...