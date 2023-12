Sci di fondo | i favoriti del Tour de Ski scoprono le carte nelle 10 km a tecnica classica di Dobbiaco

(Di domenica 31 dicembre 2023) E’ il giorno in cui si capirà veramente chi ilde Ski può vincerlo e chi, invece, non riuscirà ad essere protagonista. La seconda tappa dell’evento itinerante di sci di, è una 10 km acon partenza a intervalli. Se ieri, nella sprint, qualcuno ha potuto o voluto nascondersi, oggi non c’è spazio per bluff o risparmio di energie. Oggi i più forti metteranno sul tavolo la loro candidatura per la vittoria del. Unde Ski partito col botto ieri con il pronostico rispettato in campo femminile e invece tante sorprese in campo maschile, dove, con l’assenza di Klaebo, la squadra norvegese che fin qui aveva dominato, è rimasta addirittura giù dal podio ed oggi vorrà prendersi la rivincita nella gara che più si addice alle caratteristiche degli atleti ...

