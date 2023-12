Scacchi | il Torneo dei Candidati 2024 si completa con Gukesh e Firouzja

Leggi su oasport

(Di domenica 31 dicembre 2023) Il quadro dei partecipanti aldeidi Toronto, nel prossimo aprile, è statoto dalle ultime due aggiunte. In particolare, sono D(si chiama Dommaraju, ma è popolarmente noto in questo modo) e Alirezaa staccare gli ultimi due biglietti. Ben diverse, però, le strade dei due. Più tranquilla, per così dire, quella dell’indiano, che si è riuscito a piazzare secondo nel FIDE Circuit dietro a Fabiano Caruana. Poiché l’italoamericano, però, era già qualificato in virtù del terzo posto nella World Cup, è, secondo, ad avere la meglio per un po’ più di un’incollatura nei confronti di Anish Giri, pure lui autore di un’ottima stagione con il picco della vittoria al Tata Steel Masters di Wijk aan Zee. L’indiano, però, ha messo al ...