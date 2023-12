Sbarchi | nella notte 239 migranti a Lampedusa Recuperate 59 persone al largo di Crotone

(Di domenica 31 dicembre 2023) Sull’isola siciliana dodici arrivi in due giorni. Gli stranieri approdati in Calabria erano partiti 5 giorni prima dalle coste turche su una barca a vela

Migranti , nel cuore della notte si sono verificati altri sbarchi : la situazione , in tempo reale, per quanto riguarda l’hotspot Dopo qualche giorno ... (notizie)

...vulnerabilità dell'Asp di Crotone costituito appositamente per le emergenze come gli: i ... Alcuni residentizona hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto è giunta subito una unità ...Proprio sul controllo degliinfatti si erano spese le promesse più esplicite e clamorose a ... le promesse si rivelano insostenibili, e qualche malumore -migliore delle ipotesi - ...Sarà utile, e soprattutto sarà efficace anche come deterrente, l'accordo fra Italia e Albania sui migranti Il bilancio del 2023 preoccupa Palazzo Chigi: negli ultimi 12 mesi il flusso verso le coste ...I dati del ministero dell'Interno riportano un 50% in più di arrivi di migranti in Italia nel 2023, il fallimento del governo Meloni ...