Sbanda e finisce in un canale | muore a 26 anni Martina Miani Stava andando dal fidanzato per passare il Capodanno

(Di domenica 31 dicembre 2023) L’incidente è avvenuto all’altezza di Gualdo, nel Ferrarese. La vittima era originaria di Savigano sul Panaro, in provincia di Modena. L'allarme lanciato dal suo ragazzo che non vedendola arrivare ha avvisato i genitori.

Ha sbandato con la sua auto, sfondato un guard - rail ed è finita in un canalino. È morta così ieri pomeriggio sulla superstrada Ferrara - mare una ragazza di 26 anni. La vittima si chiamava Martina ...Genova . Un incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 9.30 sul tratto della A7 compreso tra lo svincolo con la A12 e quello con la A10 in direzione di Genova. Secondo le informazioni raccolte, ...Ha sbandato con la sua auto, sfondato un guard-rail ed è finita in un canalino. È morta così ieri pomeriggio sulla superstrada Ferrara-mare una ragazza di 26 anni. La vittima si chiamava Martina Miani ...ha sfondato il guard-rail finendo ed è finita in un canalino, dove è stata ritrovata diverse ore dopo. L’arrivo dei soccorsi La giovane alla guida si stava dirigendo a Massa Fiscaglia (frazione del ...