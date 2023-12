Sbanda con l’auto e finisce in un canale | morta una ragazza di 26 anni sulla superstrada Ferrara-mare

(Di domenica 31 dicembre 2023) Hato con la sua auto, sfondato un guard-rail ed è finita in un canalino. Ècosì il pomeriggio del 30 dicembre Martina Miani – unadi 26originaria di Savignano sul Panaro (Modena) –. Stava guidando per andare a Massa Fiscaglia () dal fidanzato per il Capodanno. Il ragazzo non vedendola arrivare ha avvisato i genitori e così sono scattate le ricerche. La giovane è stata trovata priva di vita molte ore dopo l’incidente, intorno alle 22.40: viaggiava da sola e nessuno sembra aver assistito all’incidente, né avvistatofinita nel fosso a bordo strada. L’ultimo movimento delè stato registrato al casello ...

FERRARA - Ha sbandato con la sua auto, sfondato un guard - rail ed è finita in un canalino. È morta così ieri pomeriggio sulla superstrada Ferrara - mare una ragazza di 26 anni. La vittima si chiamava Martina Miani ed era ...Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Per la ragazza non c'è stato nulla da fare. La procura di Ferrara ha aperto un ...