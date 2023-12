Sarah Ferguson | ecco perché re Carlo l' ha invitata dopo oltre trent' anni alla messa di Natale a Sandringham

Vestita in verde scuro, accessori compresi, Sarah Ferguson ha camminato al fianco delle figlie e dell’ex marito, il principe Andrea (vanityfair)

Sarah Ferguson con re Carlo e Camilla a Natale : non succedeva da oltre 30 anni

Durante le feste di Natale le famiglie si uniscono per festeggiare, brindare e scambiarsi i regali. Anche in quelle reali accade tutto questo, ma in ... (leggo)