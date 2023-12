Saper stare al proprio posto

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 31 dicembre 2023) Ormai non ci riesce più nessuno. Non è spirito democratico, è demagogia. Il tentativo disperato di non apparire élite. A furia di derogare in cerca dell’applauso “popolare”, si è finiti per svalutare ilin quanto tale, cioè la funzione, cioè l’autorità che da essa promana